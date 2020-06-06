Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 635 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 635 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 635 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 63 bin 26'ya ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'de son 24 saatte 2 bin 635 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 63 bin 26'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 846 olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA