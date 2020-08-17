Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 595 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
17.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:01
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 279 bin 144'e ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 595 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 279 bin 144'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 artarak toplamda 3 bin 694'e çıktı.
Kaynak: DHA