Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 519 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 519 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 519 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 302 bin 147'ye ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 519 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 302 bin 147'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 54 artarak toplamda 4 bin 82'ye çıktı.

Kaynak: DHA