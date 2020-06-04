Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 423 yeni koronavirüs vakası
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Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 423 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 423 artarak, 57 bin 563'e yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 423 yeni koronavirüs vakası
04.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:51

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 423 artarak, 57 bin 563'e yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 35 artarak, toplam ölü sayısı 781'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 2 bin 423 artarak, 57 bin 563 yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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