Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
26.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:25
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 223 bin 453'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 223 bin 453'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 54 artarak toplamda 2 bin 928'e çıktı.
Kaynak: DHA