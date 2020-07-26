Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 yeni koronavirüs vakası
26.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:25

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 223 bin 453'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 223 bin 453'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 54 artarak toplamda 2 bin 928'e çıktı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur Güncel
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Spor
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha Güncel
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı
Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti
Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatih Sultan Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 275 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 16:36:54. #1.15#
title