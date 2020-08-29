Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 yeni koronavirüs vakası
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Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 yeni koronavirüs vakası
29.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:01

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 308 bin 925'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 308 bin 925'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artarak toplamda 4 bin 206'ya çıktı.


Kaynak: DHA

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