Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 308 bin 925'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 131 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 308 bin 925'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artarak toplamda 4 bin 206'ya çıktı.

Kaynak: DHA