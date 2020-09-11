Bangladeş'te son 24 saatte 1792 yeni koronavirüs vakası
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Bangladeş'te son 24 saatte 1792 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte 1792 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1792 yeni koronavirüs vakası
11.09.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:01

Bangladeş'te son 24 saatte 1792 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 334 bin 762'ye ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1792 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 334 bin 762'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 4 bin 668'e çıktı.


Kaynak: DHA

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