Bangladeş'te son 24 saatte 1764 yeni koronavirüs vakası
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Bangladeş'te son 24 saatte 1764 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1764 artarak, 44 bin 608'e yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1764 yeni koronavirüs vakası
30.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:15

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1764 artarak, 44 bin 608'e yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 28 artarak, toplam ölü sayısı 610'a çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1764 artarak, 44 bin 608'e yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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