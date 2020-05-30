Bangladeş'te son 24 saatte 1764 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1764 artarak, 44 bin 608'e yükseldi.
30.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:15
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1764 artarak, 44 bin 608'e yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 28 artarak, toplam ölü sayısı 610'a çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1764 artarak, 44 bin 608'e yükseldi.
Kaynak: DHA