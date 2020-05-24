Bangladeş'te son 24 saatte 1532 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1532 artarak, 33 bin 610'a yükseldi.
24.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:24
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1532 artarak, 33 bin 610'a yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 28 artarak, toplam ölü sayısı 480'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1532 artarak, 33 bin 610'a yükseldi.
Kaynak: DHA