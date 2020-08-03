Bangladeş'te son 24 saatte 1356 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 1356 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1356 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 242 bin 102'ye ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1356 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 242 bin 102'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 artarak toplamda 3 bin 184'e çıktı.

Kaynak: DHA