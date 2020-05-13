Bangladeş'te son 24 saatte 1162 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1162 artarak, 17 bin 822'ye yükseldi.
13.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:56
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1162 artarak, 17 bin 822'ye yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 19 artarak, toplam ölü sayısı 269'a çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1162 artarak, 17 bin 822'ye yükseldi.
Kaynak: DHA