Bangladeş'te son 24 saatte 1162 yeni koronavirüs vakası
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Bangladeş'te son 24 saatte 1162 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1162 artarak, 17 bin 822'ye yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1162 yeni koronavirüs vakası
13.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:56

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1162 artarak, 17 bin 822'ye yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 19 artarak, toplam ölü sayısı 269'a çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1162 artarak, 17 bin 822'ye yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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