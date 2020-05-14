Bangladeş'te son 24 saatte 1041 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1041 artarak, 18 bin 863'e yükseldi.
14.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:59
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1041 artarak, 18 bin 863'e yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 14 artarak, toplam ölü sayısı 283'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1041 artarak, 18 bin 863'e yükseldi.
Kaynak: DHA