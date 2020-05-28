Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı "sınırlı" ölçüde hafifletilecek
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Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı "sınırlı" ölçüde hafifletilecek

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 26 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına ilişkin kısıtlamaların ekonomik faaliyetlerin başlatılması için "sınırlı" ölçüde hafifletileceği bildirildi.

Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı
28.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:05

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 26 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına ilişkin kısıtlamaların ekonomik faaliyetlerin başlatılması için "sınırlı" ölçüde hafifletileceği bildirildi.

Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda Avrupa ve Batı ülkesinin yaptığı gibi ekonomik faaliyetlerin başlaması için ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını sınırlı ölçüde hafifletmeye karar verdiklerini bildirdi.

Hüseyin, Başbakan Şeyh Hasina'nın onayının ardından düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi.

Yaşlı, hasta ve hamilelerin çalışmasına müsaade edilmeyeceğini kaydeden Hüseyin, şehir içinde sınırlı sayıda toplu ulaşım hizmetine izin verileceğini belirtti.

Hüseyin, 30 Mayıs'tan sonra hava yolu hizmetlerinin sınırlı ölçüde başlatılacağını duyurdu.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafifletilmesinin Kovid-19'un yayılmasını artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Shahed Pavel, AA muhabirine, hükümete, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla Ramazan Bayramı'nın ardından en az 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam etmesi çağrısında bulunduklarını aktardı.

Hükümetin, ekonomik gerekçeler dolayısıyla çağrılarını onaylamadığını kaydeden Pavel, sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 38 bin 292'ye yükselirken, salgın nedeniyle 544 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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