Bangladeş'te sahte Kovid-19 test sonucu vermekle suçlanan hastane sahibi tutuklandı Bangladeş'te, hastalara "binlerce sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu vermekle" suçlanan bir hastane sahibi tutuklandı.

Bangladeş'te, hastalara "binlerce sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu vermekle" suçlanan bir hastane sahibi tutuklandı.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, Bangladeş emniyet birimi Acil Eylem Taburu (RAB), düzenlediği baskınla "sahte Kovid-19 test sonucu hazırlama ve hastalardan aldığı parayı zimmetine geçirme" iddiasıyla aranan Regent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Şahid'i, Satkhira bölgesinde tutukladı.

RAB Genel Müdürü Chowdhury Abdulllah el Mamun, başkent Dakka'da basına yaptığı açıklamada, Şahid'in, Satkhira bölgesi sınırından Hindistan'a kaçmaya çalıştığı esnada RAB'ın istihbarat kanadı direktörü Yarbay Server bin Kasım liderliğindeki ekip tarafından yakalandığını belirtti.

Yetkililer, takma adı "Şahid Kerim" olan Şahid'i tespit ettiklerinde, üzerinde kadın kıyafeti olduğunu ve kaçakçıların yardımıyla Isamoti Nehri'ni geçmek için tekne beklediğini söyledi.

Aleyhinde açılan 56 dava var

Yakalandıktan sonra Dakka'ya getirilen Şahid'in, dolandırıcılıkla ilgili RAB tarafından hakkında dava açılan 17 kişiden biri olduğu ve bir mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından 2 gün sonra yakalandığı bildirildi.

RAB ekiplerinin, sahte Kovid-19 testi belgeleri verildiğine ve söz konusu testle hastaların tedavisi için fahiş ücretler alındığına ilişkin şikayet üzerine hastanenin Uttara ve Mirpur'daki şubelerine yapılan baskından itibaren firar eden Şahid'in aleyhinde açılan 56 dava olduğu kaydedildi.

RAB, baskın sırasında en az 6 bin sahte Kovid-19 test sertifikasına ilişkin kanıt bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA