Bangladeş'te restorana saldırıp 20 kişiyi öldüren 7 sanığa idam cezası
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Bangladeş'te restorana saldırıp 20 kişiyi öldüren 7 sanığa idam cezası

Bangladeş'te özel bir terörle mücadele mahkemesi, başkent Dakka'da 2016'da bir restorana düzenlenen 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı 7 kişiyi idama mahkum etti

27.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:26
Bangladeş'te restorana saldırıp 20 kişiyi öldüren 7 sanığa idam cezası

'te özel bir terörle mücadele mahkemesi, başkent Dakka'da 2016 yılında bir restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak yedi kişiyi idama mahkum etti.


Mahkeme Başkanı Yargıç Mucibur Rahman, 9'u İtalya, 7'si Japonya vatandaşı 20 rehinenin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yedi kişiyi, 'saldırı planlama, bomba yapma ve cinayetten' suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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