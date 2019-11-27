Bangladeş'te restorana saldırıp 20 kişiyi öldüren 7 sanığa idam cezası

27.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:26

Bangladeş'te özel bir terörle mücadele mahkemesi, başkent Dakka'da 2016 yılında bir restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak yedi kişiyi idama mahkum etti.



Mahkeme Başkanı Yargıç Mucibur Rahman, 9'u İtalya, 7'si Japonya vatandaşı 20 rehinenin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yedi kişiyi, 'saldırı planlama, bomba yapma ve cinayetten' suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle