Bangladeş'te otobüsle minibüs çarpıştı: 10 ölü

22.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:24

Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, emniyet yetkilisi Jahedul Alam, Munshiganj bölgesindeki Dakka-Mawa otoyolunda bir minibüs ile otobüsün çarpıştığını bildirdi.

Alam, kazada, aralarında bir çocuğun da olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA