Bangladeş'te otobüsle minibüs çarpıştı: 10 ölü
Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.
Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.
"Dhaka Tribune"ün haberine göre, emniyet yetkilisi Jahedul Alam, Munshiganj bölgesindeki Dakka-Mawa otoyolunda bir minibüs ile otobüsün çarpıştığını bildirdi.
Alam, kazada, aralarında bir çocuğun da olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.