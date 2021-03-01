Bangladeş'te öğrenciler, cezaevinde yazar Müştak Ahmed'in yaşamını yitirmesini protesto etti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da toplanan yaklaşık 300 öğrenci, 53 yaşındaki yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde hayatını kaybetmesi dolayısıyla protesto düzenledi.

Hükümetin dijital güvenlik yasasını ihlal etmek suçundan Mayıs 2020'de tutuklanan yazar Ahmed'in kaldığı cezaevinde 25 Şubat'ta hayatını kaybetmesi üzerine ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

Başkent Dakka'da bir araya gelen yaklaşık 300 öğrenci, Dakka Üniversitesine yürüyerek, 53 yaşındaki Müştak Ahmed'in ölümünü protesto etti.

Dijital güvenlik yasasının feshini isteyen göstericiler, daha önceki protestolarda gözaltına alınan 7 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı binasına yürüyen protestoculara polis müdahale etti.

Sosyal medyada Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştiren yorumlar yazan yazar Müştak Ahmed, dijital güvenlik yasasını ihlal etmek suçundan Mayıs 2020'de tutuklanmış ve 25 Şubat'ta kaldığı cezaevinde yaşamını yitirmişti.

Ahmed'in kefaletle serbest bırakılma talebi 6 kez reddedilmişti.

Bangladeş'te 2018 tarihli Dijital Güvenlik Yasası, ülkenin bağımsızlık savaşına, kurucu lideri Şeyh Mücbir Rahman'a, ulusal marşı ya da bayrağına karşı propagandaya 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Yasa çerçevesinde toplumsal ahengi bozmak ve huzursuzluk yaratmaktan suçlu bulunan kişi, 10 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer