Bangladeş'te öğrenciler, cezaevinde yazar Müştak Ahmed'in yaşamını yitirmesini protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bangladeş'te öğrenciler, cezaevinde yazar Müştak Ahmed'in yaşamını yitirmesini protesto etti

01.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:15
Bangladeş'te öğrenciler, cezaevinde yazar Müştak Ahmed'in yaşamını yitirmesini protesto etti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da toplanan yaklaşık 300 öğrenci, 53 yaşındaki yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde hayatını kaybetmesi dolayısıyla protesto düzenledi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da toplanan yaklaşık 300 öğrenci, 53 yaşındaki yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde hayatını kaybetmesi dolayısıyla protesto düzenledi.

Hükümetin dijital güvenlik yasasını ihlal etmek suçundan Mayıs 2020'de tutuklanan yazar Ahmed'in kaldığı cezaevinde 25 Şubat'ta hayatını kaybetmesi üzerine ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

Başkent Dakka'da bir araya gelen yaklaşık 300 öğrenci, Dakka Üniversitesine yürüyerek, 53 yaşındaki Müştak Ahmed'in ölümünü protesto etti.

Dijital güvenlik yasasının feshini isteyen göstericiler, daha önceki protestolarda gözaltına alınan 7 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı binasına yürüyen protestoculara polis müdahale etti.

Sosyal medyada Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştiren yorumlar yazan yazar Müştak Ahmed, dijital güvenlik yasasını ihlal etmek suçundan Mayıs 2020'de tutuklanmış ve 25 Şubat'ta kaldığı cezaevinde yaşamını yitirmişti.

Ahmed'in kefaletle serbest bırakılma talebi 6 kez reddedilmişti.

Bangladeş'te 2018 tarihli Dijital Güvenlik Yasası, ülkenin bağımsızlık savaşına, kurucu lideri Şeyh Mücbir Rahman'a, ulusal marşı ya da bayrağına karşı propagandaya 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Yasa çerçevesinde toplumsal ahengi bozmak ve huzursuzluk yaratmaktan suçlu bulunan kişi, 10 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bangladeş'te öğrenciler, cezaevinde yazar Müştak Ahmed'in yaşamını yitirmesini protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:23:11. #1.15#
title