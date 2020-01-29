Bangladeş'te mülteci kamplarındaki Arakanlı çocukların eğitim programları genişletilecek

29.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:44

Bangladeş ve Birleşmiş Milletler'in (BM), ülkedeki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı çocukların eğitim programlarını genişleteceği bildirildi.

BM'den yapılan açıklamada, Myanmar müfredatına göre verilecek eğitimlerin nisan ayında başlayacağı ve başlangıçta 10 bin çocuğun eğitim göreceği belirtildi.

Eğitim programının, olumlu bir adımın göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, Arakanlı çocuklara doğru yetenekleri kazandıracağı ve kapasitelerini artıracağı ifade edildi.

Eğitim programıyla ilgili yerel basına konuşan BM Dakka Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Mustafa Muhammed Sazzad Hüseyin, bu kapsamda yeterli akademik niteliklere sahip Arakanlı ve Bangladeşlilerin de öğretmen olmak üzere eğitileceğini söyledi.

Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yönetici Mahbub Alam Talukder de Arakanlı mülteci çocuklara Myanmar müfredatına uygun şekilde eğitim verilmesi konusunda prensipte anlaşıldığını anlattı.

Talukder, mültecilerin Bangladeş'te uzun süre kalmalarının mümkün olmadığının altını çizerek, "Myanmar dilinde eğitim alacaklar ve Myanmar müfredatını takip edecekler. Bangladeş okullarına gitme ve Bengalce kitaplar okuma şansları yok. Bu yaklaşımla, geri döndüklerinde Myanmar toplumuna ayak uydurabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Aileleriyle Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplara gelen Arakanlı mülteci çocuklardan 1500'üne Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağlı eğitim merkezlerinde "temel eğitimler" veriliyor.

Bangladeş'deki mülteci kamplarında yaklaşık 400 bin Arakanlı çocuk yaşıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın açtığı davada perşembe günü, Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA