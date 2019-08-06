Bangladeş'te muhalif partinin önde gelenleri hakkında tutuklama kararı

Bangladeş'te muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Başkan Vekili Tarık Rahman, parti Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir ve diğer 7 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Tarık Rahman, İslam Alamgir ve partinin önde gelen 7 ismi aleyhine açılan bir davayı göz önünde bulunduran yerel mahkeme, bu kişiler hakkında "davacıya ve Başbakan Şeyh Hasina'ya ölüm tehdidinde bulunma" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Davayı açan, iktidardaki Awami Birliği yanlısı "Jananetri Parishad" adlı bir kuruluşun başkanı A.B. Siddique, BSS ajansına yaptığı açıklamada, bazı BNP liderlerinin ve aktivistlerinin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Daha önce farklı zamanlarda 5'i BNP Başkanına yönelik olmak üzere parti aleyhine 16 dava açan Siddique, "BNP Başkanı Halide Ziya dahil parti liderlerine karşı açtığım davalar nedeniyle beni tehdit ediyorlar. Bana DEAŞ adına tehdit mektubu yolladılar. Bu yüzden mahkemeye sığındım." ifadelerini kullandı.

Dava dosyasında, bir BNP destekçisinin, geçen ay gönderdiği mektupta kendisine ve Başbakan Şeyh Hasina'ya suikastte bulunmakla tehdit ettiğini öne süren Siddique, mektupta yeni bir Bangladeş'in Tarık Rahman liderliğinde kurulacağı ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Siddique, bu tür suçlara müdahil oldukları gerekçesiyle söz konusu kişiler hakkında tutuklama kararı çıkarılması için mahkemeye başvurduğunu kaydetti.

Daha önce hakkında açılan yolsuzluk davalarından suçlu bulunan Tarık Rahman, son yıllarda İngiltere'de yaşıyor.

Bangladeş'in eski başbakanlarından Halide Ziya, 2018 Şubat ayında zimmetine para geçirme suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti. Aynı davadan yargılanan Ziya'nın oğlu Tarık Rahman ve diğer 4 kişi de suça ortaklıktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme, geçen yıl ekimde, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) lideri olan eski Başbakan Ziya'ya, başbakanlığı döneminde yetimlere yönelik hizmet veren yardım kuruluşunun bütçesinden zimmetine para geçirmek suçundan 8 Şubat 2018'de verilen 5 yıl hapis cezasını 10 yıla çıkarmıştı.

Mahkeme, ekimde görülen başka bir davada, halihazırda tutuklu bulunan Ziya ve diğer 3 kişiyi, görevi suistimal ve bir yardım kuruluşu için toplanan 370 bin dolardan fazla parayı amacı dışında kullanmak suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Halide Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: AA