Bangladeş'te Muhalefet, Seçim Komisyonu Başkanının İstifasını İstedi

Bangladeş'te ana muhalefet ittifakı, ülkede pazar günü yapılacak genel seçim öncesinde, tarafsız hareket etmediği suçlamasıyla seçim komisyonu başkanının görevden çekilmesini talep etti.

Muhalefet sözcüsü Mirza Fakhrul Islam Alamgir, basına yaptığı açıklamada, 30 Aralık'taki seçimlerin, Seçim Komisyonu Başkanı K. M. Nurul Huda'nın yönetiminde özgür ve adil bir ortamda gerçekleşmeyeceğini savunarak, Huda'nın istifasını talep ettiklerini belirtti.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Sekreteri olan Alamgir, Huda'nın yerine tarafsız birinin göreve getirilmesi çağrısında bulundu.

Muhalefet liderleri ile Huda arasında yapılan görüşmenin ardından bu talepte bulunduklarını aktaran Alamgir, "İthamlarımıza kulak asmayan seçim komisyonu başkanı, ön yargılı ve nezaketsiz biçimde konuşarak bizleri şoke etti. Huda'nın yönetiminde, seçimin özgür ve adil bir ortamda gerçekleşmesini beklemek şöyle dursun tarafsız tutum görmek bile mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA