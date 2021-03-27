Bangladeş'te Modi karşıtı gösterilerin ardından Sınır Muhafızları görevlendirildi

Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto etmek için düzenlenen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan gösteriler sonrası ülke genelinde Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) devreye sokuldu.

Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto etmek için düzenlenen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan gösteriler sonrası ülke genelinde Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) devreye sokuldu.

Strait Times'ın haberine göre, Bangladeş İçişleri Bakanlığının talimatıyla ülkenin farklı bölgelerinde BGB konuşlandırıldı.

Modi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümü kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen program için dün başkent Dakka'ya gelmişti.

Hindistan Başbakanının ziyaretini protesto etmek için toplanan ülkenin en büyük cemaatlerinden Hefazat-e-İslam mensubu yüzlerce kişi ile polis arasında çıkan çatışmada en az 5 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Başbakanlığını yürüttüğü 2002'de Müslümanlar ile Hindular arasındaki çatışmaları teşvik ettiği iddiaları nedeniyle Bangladeş'te Müslümanların tepkisini çeken Modi'nin ziyareti gösterilere neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere