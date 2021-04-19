Bangladeş'te Modi karşıtı gösteriler nedeniyle Hefazat-e-İslam Cemaati üyeleri gözaltına alındı
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Bangladeş'te Modi karşıtı gösteriler nedeniyle Hefazat-e-İslam Cemaati üyeleri gözaltına alındı

Bangladeş'te Modi karşıtı gösteriler nedeniyle Hefazat-e-İslam Cemaati üyeleri gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı gösterileri organize eden Hefazat-e-İslam Cemaati'nden en az 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı gösterileri organize eden Hefazat-e-İslam Cemaati'nden en az 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ani News'in haberine göre, Bangladeş polisi, ülke genelinde şiddet olaylarına yol açan protestolardan sorumlu tutulan Hefazat-e-İslam grubuna yönelik operasyon başlattı.

Grubun eş başkanı Manumul Haque, dün başkent Dakka'da gözaltına alınırken, Modi karşıtı gösterilerin ardından toplam gözaltı sayısı 100'ü geçti.

Yetkililer, operasyonların amacının, protesto gösterilerinde şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişilerin yargı önüne çıkarılması olduğunu kaydetti.

Bangladeş'te Modi karşıtı gösteriler

Hindistan Başbakanı Modi, 26 Mart Cuma günü Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen program için cuma günü başkent Dakka'ya gelmişti.

Bangladeş'te göstericiler, Modi'nin resmi ziyaretine, "Hindistan'da dini kutuplaşmayı kışkırttığı ve azınlıklara, özellikle de Müslümanlara yönelik zulmü teşvik ettiği" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Modi'yi protesto eden göstericilerin polisle çatışması sonucu en az en az 13 Hefazat-e-İslam mensubu hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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