Bangladeş'te Malezya'ya Gitmeye Çalışan 27 Arakanlı Müslüman Yakalandı

Bangladeş'te deniz yoluyla Malezya'ya gitmeye çalışan 27 Arakanlı Müslümanın yakalandığı bildirildi.

Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, Bangladeş sınır muhafız birliğinden Yarbay Muhammed Mustafizur Rahman, çoğu kadın ve çocuk Arakanlı Müslümanların, Teknaf'ın Sabarang Union ve Sadar Union bölgelerinde yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, Arakanlı Müslümanların, deniz yoluyla Malezya'ya gitme niyetinde olduğunu belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA