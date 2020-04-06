Bangladeş'te mabedlerde Kovid-19 önlemi Bangladeş hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde cami, kilise, tapınak ve başka dinlere ait mabedlerde ibadete müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Bangladeş hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde cami, kilise, tapınak ve başka dinlere ait mabedlerde ibadete müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Bangladeş Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuya açık alanlarda tüm dini etkinlik ve toplantıların ve müşterek ibadetlerin askıya alındığı, bu durumu ihlal edenlerin cezalandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, camilerde imam, müezzin ve 3 cami yetkilisinin ibadet etmesine izin verileceği kaydedilirken, cuma namazı için ise camilere en fazla 5 kişinin alınacağı vurgulandı.

Bangladeş'te Kovid-19 vakası sayısı 123'e yükselirken, salgın sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA