Bangladeş'te Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyonu geçti

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 11 bin 324 yeni vakayla toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 543'e yükseldi.

Son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 16 bin 4'e çıktı. Böylece ülkede, Kovid-19'a bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı salgının başından bu yana en yüksek günlük seviyeyi gördü.

Toplam 862 bin 384 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer