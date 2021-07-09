Bangladeş'te Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyonu geçti
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Bangladeş'te Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyonu geçti

Bangladeş'te Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 11 bin 324 yeni vakayla toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 543'e yükseldi.

Son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 16 bin 4'e çıktı. Böylece ülkede, Kovid-19'a bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı salgının başından bu yana en yüksek günlük seviyeyi gördü.

Toplam 862 bin 384 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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