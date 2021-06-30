Bangladeş'te Kovid-19 vakalarındaki ve "Delta" varyantındaki artış sağlık sistemini zorluyor
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Bangladeş'te Kovid-19 vakalarındaki ve "Delta" varyantındaki artış sağlık sistemini zorluyor

Bangladeş'te Kovid-19 vakalarındaki ve 'Delta' varyantındaki artış sağlık sistemini zorluyor
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son zamanlarda ciddi bir artış görülen Bangladeş'te, Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı sağlık sisteminin yükünü artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son zamanlarda ciddi bir artış görülen Bangladeş'te, Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı sağlık sisteminin yükünü artırdı.

Ülke genelinde artan Kovid-19 vakaları ve hastanelerdeki yoğunluk, yetkilileri sıkı önlemler almaya itti.

Bangladeş genelinde yarından itibaren bir hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile vaka sayılarının düşürülmesi ve sağlık sisteminin yükünün azaltılması hedefleniyor.

Diğer yandan, vakalarda düşüş olmaması durumunda sokağa çıkma yasağının uzatılması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı süresince, askerler, paramiliter sınır birlikleri ve çevik kuvvet sokaklarda görev yapacak.

Söz konusu yasak öncesinde başkent Dakka'da çalışan binlerce kişi, farklı kentlerdeki evlerine dönmek için yollara düştü.

Bu seyahatler nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşan yoğunlukta Kovid-19 önlemlerinin yok sayılması dikkati çekti.

Delta, Bangladeş'i sarsabilir

Sağlık yetkilileri, Hindistan sınırındaki bölgelerde tespit edilen vakalardaki ani yükselişin, ülke genelinde salgına ivme kazandırabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, vakalarda görülen Delta varyantının ülkeyi sarsabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzey ve güneybatısındaki sınır bölgelerinin birçoğunda yaşayanların Kovid-19'a yakalanmaması ve ülkede aşısız insan sayısının yüksek olması Bangladeşlileri artan vakalara ve Delta varyantına karşı daha da savunmasız hale getiriyor.

Hindistan sınırındaki Rajshahi'de hastaneler alarm veriyor

Ülkenin batısında, Hindistan sınırında yer alan Rajshahi kentinde tespit edilen Kovid-19 vakalarında virüsün Delta varyantı oldukça sık görülüyor.

Delta varyantındaki artış, Rajshahi'de sağlık sisteminin yükünün artmasına yol açtı.

Rajshahi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisinde oksijene ihtiyaç duyan hastalar için tıbbi oksijen tedarik sisteminde sıkıntılar arttı.

Hastanede Kovid-19 tedavisi görenlerin yakınları, hastalarına tıbbi oksijen tüpü bulmak için zamanla yarışıyor.

Bu arada, ülkenin Hindistan sınırındaki bölgelerinde bulunan diğer devlet hastanelerinde taşınabilir oksijen tüpü kullanılıyor.

Dün 450'nin üzerinde Kovid-19 hastasının kabul edildiği Rajshahi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, bu ay Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 301'e ulaştı.

160 milyondan fazla nüfusu olan Bangladeş'te 5 milyon 800 binin üzerinde kişiye tek doz, 4 milyon 200 binden fazla kişiye iki doz aşı yapıldı.

Hindistan, artan vakalar nedeniyle aşıların ülke içinde kullanımına ihtiyacın artmasıyla Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının ihracatını 24 Mart'ta geçici olarak durdurmuştu. Hindistan'ın bu adımı, Bangladeş'te aşı olmayanların veya tek doz aşı olanların ne zaman aşılanacağını belirsiz hale getirdi.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının artmasının ardından Dakka yönetimi, bu ülkeyle sınırlarını nisanda kapatmıştı. Ancak sınırdan yapılan yasa dışı geçişler, Bangladeş'teki vakaların artmasına yol açmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Bangladeş'te salgının başından bu yana 904 bin 436 vaka tespit edildi, bunlardan 811 bin 700'ü sağlığına kavuştu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 388.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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