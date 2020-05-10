Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi

Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi
10.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:16

Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 887 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 14 bin 657'ye yükseldiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk kez tespit edildiği mart ayından bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 228'e yükseldiği kaydedildi.

Son can kayıpları, salgının başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek ikinci en fazla günlük ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 650 kişi iyileşirken, 11 bin 779 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Bazı alışveriş merkezleri kısmen açılıyor

Bangladeş'te, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan bazı alışveriş merkezleri ve çarşıların, Ramazan Bayramı öncesinde hafifletilen kısıtlamalar çerçevesinde yeniden açıldığı belirtildi.

Yetkililer, ayrıca hazır giyim imalatına kaldığı yerden devam edilmesine izin verdi.

Ülkede, çoğu kadın en az 4 milyon kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü, toplam ihracatın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Haber
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler...
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Acun Ilıcalı Özer Kızıltan
Spor Can Bartu Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Emre Belözoğlu
Daha Fazla Anne Aydın Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 16:20:34. #1.15#
title