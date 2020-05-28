Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış Bangladeş'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.

Bangladeş'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık Genel Direktörü Nesime Sultana, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 2 bin 29 artışla 40 bin 321'e yükseldiğini açıkladı. Sultana, virüsten 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 559'a ulaştığı bilgisini paylaştı. Ülkede son 24 saatte 9 bin 310 test yapılırken, 2 bin 29 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle şu ana kadar günlük en yüksek vakaya ulaşıldı. Öte yandan, Bangladeş'te, bugün tedavisi tamamlanan 500 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 8 bin 425'e yükseldi. Kaynak: AA