Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçti Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 32 bini aştı.

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 32 bini aştı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1873 vaka görüldüğü, bu sayının "ülkede bir günde görülen en yüksek rakam" olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 32 bin 78'e ulaştığı ifade edildi.

Bugüne kadar yaklaşık 235 bin Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, salgın dolayısıyla 452 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA