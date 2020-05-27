Bangladeş'te Kovid-19 tedavi çadırında çıkan yangında 5 kişi öldü
Bangladeş'te bir hastanenin yakınlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için kurulan çadırda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
27.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:49
Bangladeş'te bir hastanenin yakınlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için kurulan çadırda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin başkenti Dakka'nın Sivil Savunma Ajansı yetkililerinden Quamrul İslam, Gulshan bölgesindeki bir hastanenin dışına kurulan Kovid-19 tedavi çadırında çıkan yangında 5 kişinin öldüğünü açıkladı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA