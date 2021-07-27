Bangladeş'te Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı kaydedildi
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Bangladeş'te Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı kaydedildi

Bangladeş'te Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Bangladeş'te salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Bangladeş'te salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla kısıtlamaların gevşetilmesi ülke genelinde vaka sayılarını artırdı.

Bangladeş'te son 24 saatte 15 bin 192 vaka ve 247 ölüm kaydedildi.

Ülkede virüsün ilk kez tespit edildiği geçen yılın mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Öte yandan, Arakanlı mültecilere ev sahipliği yapan Cox's Bazar kampında bugüne kadar virüse yakalanan 27 kişi hayatını kaybetti.

Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarında artışın sürdüğü Bangladeş'te bugüne kadar 12 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Sri Lanka

Resmi rakamlar Sri Lanka'da bugüne kadar 68 Delta varyantı vakasının tespit edildiğini gösterse de yetkililer bu rakamın daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hemantha Herath, dün yaptığı açıklamada, Delta varyantının dünyada baskın tür haline geldiğini ve Sri Lanka'nın da bir istisna olmadığını ifade etti.

Kovid-19 verilerinin düzenlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Sri Lanka'da bugüne kadar 298 bin 181 vaka görüldü, virüse yakalanan 4 bin 147 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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