Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı
10.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:20

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 37 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve virüse bağlı can kaybının 1012'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 3 bin 190 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da 74 bin 865'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şimdiye kadar, yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 15 bin 899 olarak kaydedildi.

Filipinler'de tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 732'ye çıktı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bugün açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayısı 740 olarak kayda geçti.

Filipinler Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 740 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısının 23 bin 732'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybının 1027'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 895 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Nepal'de tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 364'e yükseldi

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 279 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 364'e çıktı.

Nepal'de bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 674 kişi de iyileşti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Haber
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı Haber
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti Haber
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Haber
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı Haber
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor Haber
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Ali Koç Semih Özsoy Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 14:40:12. #1.14#
title