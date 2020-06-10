Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 37 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve virüse bağlı can kaybının 1012'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 3 bin 190 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da 74 bin 865'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şimdiye kadar, yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 15 bin 899 olarak kaydedildi.

Filipinler'de tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 732'ye çıktı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bugün açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayısı 740 olarak kayda geçti.

Filipinler Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 740 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısının 23 bin 732'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybının 1027'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 895 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Nepal'de tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 364'e yükseldi

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 279 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 364'e çıktı.

Nepal'de bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 674 kişi de iyileşti.

Kaynak: AA