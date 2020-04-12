Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle bir karakoldaki 66 polis evlerinde karantinaya alındı Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde, bir polis memurunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine aynı karakolda görevli 66 polis evlerinde karantinaya alındı.

Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde, bir polis memurunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine aynı karakolda görevli 66 polis evlerinde karantinaya alındı.

Muksudpur polis karakolu amiri A. K. Azad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En yüksek ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak, bu karakoldaki 66 polisin tamamını, üst makamların talimatı doğrultusunda iki haftalığına ev karantinasına gönderdik." dedi.

Karakolda görev yapan 12 polisten alınan örneklerin Kovid-19 testi için başkent Dakka'ya gönderildiğini söyleyen Azad, "Diğerlerinin örnekleri de yakında laboratuvara gönderilecek." diye konuştu.

Bangladeş'te şimdiye kadar 482 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar, dış hatlar üzerinden gelen tüm uçuşlara getirdiği yasağın süresini uzattı

Myanmar hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm uluslararası uçuşlara getirilen yasağın süresinin uzatıldığını duyurdu.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, Facebook'tan yaptığı açıklamada, 29 Mart-13 Nisan arasında geçerli olmak üzere gelen uçuşlar için getirilen yasağın 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti.

Sivil Havacılık Departmanından, tedbirin yardım, kargo, yaralı tahliyesi ve özel olarak onaylanmış uçuşlar için geçerli olmayacağı bildirildi.

Myanmar'da şimdiye kadar 38 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA