Bangladeş'te Kovid-19 kısıtlamaları sırasında yardım usulsüzlüklerini haberleştiren gazetecilere...
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Bangladeş'te Kovid-19 kısıtlamaları sırasında yardım usulsüzlüklerini haberleştiren gazetecilere...

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında gazetecileri hedef alan saldırıların endişe uyandırdığı bildirildi.

Bangladeş'te Kovid-19 kısıtlamaları sırasında yardım usulsüzlüklerini haberleştiren gazetecilere...
28.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:04

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında gazetecileri hedef alan saldırıların endişe uyandırdığı bildirildi.

Bangladeş İfade Özgürlüğü Forumu'ndan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kısıtlamaları sırasında yoksullara gıda yardımında gözlenen sorumsuzluk, usulsüzlük ve hırsızlıklarla ilgili haberler yapan 20'den fazla gazetecinin saldırıya uğradığı, taciz edildiği, korkutulduğu veya gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gazetecileri taciz edenler arasında iktidardaki Awami Birliği Partisi çalışanları, polis ve bazı yerel yöneticilerin bulunduğu iddia edildi.

Bangladeş Ulusal Basın Kulübü Başkanı Seyfül Elam, hükümete forumun bulgularını ciddiye alması çağrısında bulundu.

Elam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın birçok kez yardımların dağıtılmasında usulsüzlüğün hoş görülmeyeceğini dile getirdiğini belirterek, "Bu bağlamda usulsüzlüklere odaklanarak aslında hükümete yardım ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Bangladeş'te 26 Mart'ta başlayan tecrit uygulaması 5 Mayıs'a kadar sürecek. Ülkede virüs nedeniyle 155 kişi öldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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