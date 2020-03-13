Bangladeş'te kamplardaki Arakanlı Müslümanları Kovid-19 korkusu sardı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Aralık, Wuhan, Güncel

Bangladeş'te kamplardaki Arakanlı Müslümanları Kovid-19 korkusu sardı

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Bangladeş'te de görülmesi, ülkenin Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar arasında korkuya yol açtı.

13.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:44
Bangladeş'te kamplardaki Arakanlı Müslümanları Kovid-19 korkusu sardı

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Bangladeş'te de görülmesi, ülkenin Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar arasında korkuya yol açtı.

Kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların liderlerinden Abdur Rahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunmasız koşullar altında bulunduklarını belirterek, "Biz fakiriz, devletsiziz, başkalarının merhametine bağımlıyız." ifadesini kullandı.

Rahim, kamplardaki Arakanlı Müslümanların derme çatma yerlerde yaşadıklarına işaret ederek, "Yarım milyondan fazla insanımız, 34 mülteci kampında ikamet ediyor. Çoğumuz çadırlarda çamurlu zemin üzerine yayılan plastikler üzerinde yatıyoruz. Hijyenimizi düşünmek ve Kovid-19'la mücadelede gerekli önlemleri almak için daha az seçeceğimiz var." diye konuştu.

İçlerinden bazılarının virüs tehlikesi sebebiyle maske aldığını aktaran Rahim, birkaç gün önce 20 Bangladeş takası (0,23 dolar) olan maskelerin, 200 Bangladeş takasına (yaklaşık 3 dolara) çıktığını kaydetti.

Rahim, Kovid-19 tehdidi nedeniyle paniklediklerini dile getirerek, "Allah'a bizi bu hastalıktan koruması için dua ediyoruz." dedi.

"Kamplarda virüsün belirlenebilmesi için yeterli miktarda test kiti toplandı"

Kamplardaki aktivistler, virüsün kamplara yayılmasını önlemek ve buralarda temizliği sağlamak için daha fazla suya acil ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Aktivist Razia Sultana, AA muhabirine, kendisiyle birkaç gönüllü arkadaşının sınırlı suyla kamplarda nasıl güvende olunacağına dair farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Sultana, yetkililerden ve uluslararası yardım kuruluşlarından, "Arakanlı Müslümanların su ve el yıkama tedariki için" daha fazla yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Bangladeş Mülteci İşlerinden Sorumlu Yönetici Mahbub Alam Talukder, Arakanlı Müslümanların kamplarında virüsün belirlenebilmesi için yeterli miktarda test kitini topladıkları bilgisini paylaştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

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