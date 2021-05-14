Bangladeş'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Bangladeş'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Bangladeş'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Bangladeş'te İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

Bangladeş'te İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent Dakka'daki Baitul Mokarram Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından başlayan gösterilere, binlerce kişi destek verdi.

"İsrail terörist devletini boykot edin" yazılı afişler taşıyan göstericiler, uluslararası toplumu, İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı.

Gösterilerde konuşan din adamı Mevlana Yusuf Ahmed, "Her zaman dünyaya insan hakları ve demokrasiyi öğretmeye çalışsalar da Orta Doğu'da insan haklarını korumadaki başarısızlıkları, ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) için büyük bir utanç meselesidir." dedi.

Ahmed, İslam dünyasına da Filistin konusunda birlik olma çağrısında bulunarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna ilişkin girişimlerini örnek gösterdi. Ahmed, "Erdoğan'dan ricamız, İslam dünyasını ümmetin ve insanlığın çıkarları için İsrail'e karşı birleştirmeye çalışmasıdır." ifadesini kullandı.

Bangladeş'in İsrail saldırılarına karşı açık duruşunu da öven Ahmed, Başbakan Şeyh Hasina'yı Filistinlilerin ve dünyanın farklı yerlerinde ezilen diğer Müslümanların haklarını korumak için Müslüman ülkeler arasında daha büyük bir ittifak oluşturmak için daha aktif çalışması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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