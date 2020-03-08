Bangladeş'te ilk korona vakası tespit edildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Güncel

Bangladeş'te ilk korona vakası tespit edildi

Korona virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş'te ilk kez 3 kişide korona virüsüne rastlandı.

08.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:03
Bangladeş'te ilk korona vakası tespit edildi

Korona virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş'te ilk kez 3 kişide korona virüsüne rastlandı.


Çin'de ortaya çıkan korona virüsü diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Bangladeş'te Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 3 kişide korona vakasının doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, virüse rastlanan kişilerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan döndüklerinin belirlendiği kaydedildi. - DAKKA

Kaynak: İHA

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Manşet

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