Bangladeş'te ilk korona vakası tespit edildi
Korona virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş'te ilk kez 3 kişide korona virüsüne rastlandı.
08.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:03
Korona virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş'te ilk kez 3 kişide korona virüsüne rastlandı.
Çin'de ortaya çıkan korona virüsü diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Bangladeş'te Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 3 kişide korona vakasının doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, virüse rastlanan kişilerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan döndüklerinin belirlendiği kaydedildi. - DAKKA
Kaynak: İHA