Bangladeş'te ilk korona vakası tespit edildi Korona virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş'te ilk kez 3 kişide korona virüsüne rastlandı.

Korona virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş'te ilk kez 3 kişide korona virüsüne rastlandı.



Çin'de ortaya çıkan korona virüsü diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Bangladeş'te Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 3 kişide korona vakasının doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, virüse rastlanan kişilerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan döndüklerinin belirlendiği kaydedildi. - DAKKA

Kaynak: İHA