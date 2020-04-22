Bangladeş'te ilk kez bir hapishanede Kovid-19 vakası görüldü Bangladeş'te Dakka Merkez Hapishanesi'ndeki bir gardiyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması ve hastaneye kaldırılması üzerine ülkede ilk kez bir hapishanede virüse rastlandı.

Bangladeş'te Dakka Merkez Hapishanesi'ndeki bir gardiyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması ve hastaneye kaldırılması üzerine ülkede ilk kez bir hapishanede virüse rastlandı.

New Age gazetesinin haberine göre, hapishane doktoru Mahmudul Hasan, "28 yaşındaki Muhammed Yasin, bir hapishanedeki ilk Kovid-19 hastası oldu." dedi.

Hasan, Yasin'in son birkaç gündür başkent Dakka'nın en kalabalık hastanelerinden biri olan Dakka Tıp Fakültesi Hastanesinde (DMCH) görev yaptığını ve virüse, mahkumlara nezaret ettiği bu hastanede yakalanmış olabileceğini belirtti.

Yasin'in dört oda arkadaşının, evlerinde karantinaya alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Haber, ülke genelinde mahkumlar ve cezaevi yetkilileri arasında endişeye neden oldu.

Yeni mahkumlar, 2 hafta karantinaya alıyor

Hükümet verilerine göre, ülkedeki 68 hapishanede yaklaşık 10 bini merkez hapishanede olmak üzere, toplam 90 bin civarında mahkum bulunuyor.

Bangladeş'te Kovid-19 salgınının mart başında patlak vermesinin ardından hapishane yetkilileri, yeni mahkumları 2 hafta karantinaya alıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Kovid-19 semptomları gösteren onlarca mahkum, halihazırda karantinada bulunuyor.

Başbakan Şeyh Hasina, 6 Nisan'da düzenlenen kabine toplantısında, yetkililere, "Kovid-19'un hapishanelerde yayılma riskini en aza indirgemek için 3 bin mahkumun serbest bırakılması" talimatı verdi.

Bangladeş'te şimdiye kadar toplam 3 bin 382 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 110 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA