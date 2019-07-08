Bangladeş'te iklim değişikliğinden etkilenenler için proje başlatıldı

Bangladeş'in güneybatısındaki Satkhira ve Khulna bölgelerinde yaşayan ve iklim değişikliğinden etkilenen yaklaşık 700 bin kişi için Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığında proje başlatıldığı bildirildi.

Bangladeş Kadın ve Çocuk İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde 33 milyon dolar bütçeli projenin 6 yıl süreceği, büyük bölümü kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 700 bin kişiye ulaşmasının amaçlandığı belirtildi.

Bangladeş Kadın ve Çocuk İşleri Bakanı Kamrun Nahar, projeyle kadınlara iklim değişikliğinin etkilerine karşı geçim kaynakları ve yaşamlarını güvence altına almak için planlar oluşturma ve uygulama konusunda yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Nahar, projenin Bangladeş'in gelirinin artırılmasına katkı sağlayacağının da altını çizdi.

UNDP Daimi Temsilcisi Sudipto Mukerjee de BM'nin 2030'a kadar devam edecek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dikkati çekerek iklim değişikliğine bağlı sorunlardan etkilenen kadınlar olmadan bu hedeflere erişilemeyeceğini vurguladı.

Proje kapsamında, Bangladeş'in Satkhira ve Khulna bölgelerinde yaklaşık 700 bin kişi için farklı geçim kaynaklarının oluşturulması, halkın uyguladığı yağmur suyu hasadı yönteminin geliştirilerek daha güvenilir içme suyu kaynakları tesis edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA