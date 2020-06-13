Bangladeş'te ibadethanelere yeniden Kovid-19 kısıtlaması getirildi Bangladeş hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin artması nedeniyle daha önce ülke genelinde cami, kilise, tapınak ve başka dinlere ait ibadethanelerde kaldırılan kısıtlamaların yeniden etkin hale getirildiğini duyurdu.

Bangladeş hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin artması nedeniyle daha önce ülke genelinde cami, kilise, tapınak ve başka dinlere ait ibadethanelerde kaldırılan kısıtlamaların yeniden etkin hale getirildiğini duyurdu.

Bangladeş Diyanet İşleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "kırmızı alan" olarak tanımlanan bölgelerde ibadethanelere sınırlı sayıda kişinin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, kırmızı bölgelerde yaşayan Müslüman halktan ibadetlerini evde eda etmesi talep edilirken cuma namazları için sadece 10, onun dışındaki vakitlerde ise camilerde aralarında imam, müezzin ve 2 cami yetkilisinin bulunduğu sadece 5 kişiye müsaade edileceği kaydedildi.

Kırmızı bölgelerde yaşayan diğer din mensuplarının da kısıtlamalara ilişkin yönergeleri takip etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, bu kişilere kendi mabetlerinde ibadet etmekten uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, kuralları ihlal edenlere yönelik yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Bangladeş'te başkent Dakka'da 60 ve üzeri, ülkenin diğer bölgelerinde ise 10 ve üzeri Kovid-19 hastasının yaşadığı her yüz bin kişilik nüfusun bulunduğu yerleşimler kırmızı alan olarak tanımlandı.

Ülkede 6 Nisan'da ibadethanelere yönelik getirilen Kovid-19 kısıtlaması 7 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 84 bin 379'a yükselmiş, salgın dolayısıyla 1139 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA