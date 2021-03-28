Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Modi karşıtları polisle çatıştı: 1 yaralı

Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto eden göstericilerin polisle çatışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto eden göstericilerin polisle çatışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Başkent Dakka'da protestoculara yönelik polis şiddetini kınamak için ülke çapında harekete geçen binlerce kişi, başkenti liman kenti Chattogram'a bağlayan otoyolu trafiğe kapatarak çok sayıda aracı ateşe verdi.

Polis, protestocuları dağıtmak için gruba göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti.

Görgü tanıkları, polis müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin yaralandığını iddia ederken, yetkililer yaralı sayısının 1 olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Modi, protestolara neden olan iki günlük ziyaretini tamamlayarak ülkesine döndü.

Cuma günü başlayan gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bangladeş'te protestoların ülke geneline yayılarak yeni şiddet olaylarının yaşanmasını engellemek için ülkenin farklı bölgelerinde Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) konuşlandırılmıştı.

Modi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümü kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen program için cuma günü başkent Dakka'ya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın