Bangladeş'te hava sıcaklığı 4,5 dereceye düştü 50 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş'te hava sıcaklığı 4,5 dereceye düştü 50 kişi hayatını kaybetti

asd

29.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:30
Bangladeş'te hava sıcaklığı 4,5 dereceye düştü 50 kişi hayatını kaybetti

Ilıman iklimiyle bilinen ülkesi 'te hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası soğuk algınlığına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar sebebiyle en az 50 kişi hayatını kaybetti.


Ülkenin en kuzey noktası olan Tetulia şehrinde sıcaklığın 4,5 dereceye kadar düştüğü, yoğun sis ve soğuk rüzgarlar sebebiyle de birçok vatandaşın hasta olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı görevlisi Ayesha Akhter aralık ayı içerisinde 17 kişinin solunum yolu enfeksiyonu ve 33 kişinin de şiddetli ishal ve rota virüsüne bağlı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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