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Bangladeş, Güncel

Bangladeş'te hapisteki eski Başbakan Ziya 6 aylığına serbest bırakıldı

Bangladeş'te 2018'de yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen eski Başbakan Halide Ziya, hapishanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 6 aylığına serbest bırakıldı.

25.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:12
Bangladeş'te hapisteki eski Başbakan Ziya 6 aylığına serbest bırakıldı

Bangladeş'te 2018'de yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen eski Başbakan Halide Ziya, hapishanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 6 aylığına serbest bırakıldı.

Yerel basına göre, sağlık durumu kötüye giden 74 yaşındaki Ziya, tedavi için nakledildiği hastaneden çıkarılarak evine götürüldü.

Eski Başbakan'ın, evinden dışarı çıkmaması ve ülkeden ayrılmaması şartıyla 6 aylığına serbest bırakıldığı belirtildi.

Ziya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak 14 gün evinde karantinaya alınacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Enes'ül Hak, dün yaptığı açıklamada Ziya'nın yaşı ve kötüleşen sağlık durumu dikkate alınarak 6 aylığına serbest bırakılacağını, bu sürede tedavisinin evden devam edeceğini söylemişti.

Ziya, 2018 Şubat ayında zimmetine para geçirme suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti. Aynı davadan yargılanan Ziya'nın oğlu Tarık Rahman ve diğer 4 kişi de suça ortaklıktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziya ve diğerleri yetimlere yardım amacıyla kurulan bir hayır kuruluşunun bütçesinden zimmetlerine para geçirmekle suçlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, şubat ayında Ziya'nın, kronik artrit nedeniyle İngiltere'de tedavi görmek için serbest bırakılma talebini reddetmişti.

Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: AA

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