Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü
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Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü

Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Yangında en az 52 kişi hayatını kaybederken 30'den fazla kişi yaralandı.

Bazı işçiler üst katlardaki pencerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açıklandı. İşçilerin yakınları fabrikanın önünde toplanırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan, yangını sündürme çalışmaları devam ediyor - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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