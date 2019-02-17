Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın
Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.
Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye Yetkilisi Jasim Uddin, Chaktai bölgesindeki gecekondu mahallesinde gece saatlerinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Yetkili, en az 200 gecekondunun kül olmasına yol açan yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini, olay hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA