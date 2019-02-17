Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın

Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye Yetkilisi Jasim Uddin, Chaktai bölgesindeki gecekondu mahallesinde gece saatlerinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkili, en az 200 gecekondunun kül olmasına yol açan yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini, olay hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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