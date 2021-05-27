Bangladeş'te fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

Bangladeş'in güneyinde etkili olan fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'in güneyinde etkili olan fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, yetkililer ülkenin güneyinde etkili olan fırtına nedeniyle en az 14 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Fırtınanın ve şiddetli yağışın yol açtığı su taşkınlarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, fırtınanın hasara neden olduğunu kaydetti.

Bangladeş'te Mayıs 2020'de etkili olan Amphan Kasırgasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz