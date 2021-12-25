Bangladeş'te feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Bangladeş'te bir yolcu feribotunda dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.

Başkent Dakka'daki Sheikh Hasina Yanık ve Estetik Cerrahi Ulusal Enstitüsünde görevli Dr. Samanta Lal Sen, perşembe gecesi en az 500 yolcusuyla başkent Dakka'dan Barguna bölgesine doğru ilerleyen "Ovijan-10" adlı 3 katlı yolcu feribotunda dün 03.00 civarında ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'ndeyken çıkan yangın nedeniyle hastaneye kaldırılanlar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Sen, hastanede tedavisi yapılan 15 yaralıdan birinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylelikle yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini aktaran Sen, diğer yaralıların ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Sağlık yetkilileri, ciddi yanıkları olan 40'dan fazla kişinin Dakka ve Barisal kentlerinde 3 hastanede tedavi altında bulunduğu, bu kişilerden en az 10'unun durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Nehirdeki arama çalışmaları 2. günde de devam ediyor

Bangladeş Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Genel Müdürü Tuğgeneral Sacid Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının yangının ikinci gününde de sürdüğünü belirtti.

Hüseyin, feribottaki bazı yolcuların yangından kaçmak için Sugandha Nehri'ne atladığını anımsatarak, ekiplerin nehirde kayıpları aradığını söyledi.

Şimdiye kadar 37 cesede ulaştıkları bilgisini veren Hüseyin, bir yaralının da hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yetkililer, görgü tanıklarının açıklamaları ve ön kanıtlarına göre, feribottaki bir tüpün patlaması sonucu motor odasında yangın çıktığını aktardı.

Öte yandan yangınla ilgili açılan 3 soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yerel medyada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğu öne sürüldü.

Olay

Perşembe gecesi en az 500 yolcusuyla başkent Dakka'dan Barguna bölgesine doğru ilerleyen "Ovijan-10" adlı üç katlı yolcu feribotunda dün 03.00 civarında ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'ndeyken yangın çıkmıştı.

2 saatten uzun süren çalışmalar sayesinde tamamen söndürülen yangında, bazılarının durumu ağır en az 74 kişi yaralanmıştı.

Birçok yolcu nehre atlayıp, yüzerek karaya çıkmış, yangından kurtulmuştu.

Deniz Taşımacılığından Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Mahmud Chowdhury, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini ve yaralıların masraflarının da karşılanacağını açıklamıştı.

Söz konusu yangın, ülkede kullanılan su taşıtlarının uygunluğu ve bakımlarına dair soruları gündeme getirdi.

Birçok nehrin bulunduğu Bangladeş'te, yoğun kullanılan deniz ulaşımında feribot kazaları oldukça sık yaşanıyor.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet