Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü
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Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü

Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü
BBC - Haberler | Dünya

Bangladeş'te bir fabrikada çıkan yangında 52 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bangladeş'te bir fabrikada çıkan yangında 52 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yangın, Perşembe gecesi başkent Dakka'ya yakın sanayii kenti Rupganj'daki Hashem adlı gıda ve içecek fabrikasında çıktı.

AP haber ajansına konuşan yetkililer, yangının binada depolanan kimyasallar ve plastiklerden kaynaklandığını söyledi.

BBC'ye konuşan bir itfaiye yetkilisi hala çok sayıda işçiden haber alınamadığı için can kaybının artabileceğini ifade etti.

Yangın önce, altı katlı fabrikada meyve suları, erişte ve şekerlemeler üretiliyordu.

Bina alev aldığı sırada çoğu işçi mesailerini tamamlamış binadan ayrılmıştı. Gece ise binada yüzlerce kişinin kaldığına inanılıyor.

Görgü tanıkları birçok işçinin de fabrikanın üst katlarından atlayarak yaralandıklarını söyledi.

AP'ye konuşan yetkililer çatıya çıkan merdivenlere açılan kapının asma kilitle kapalı olması nedeniyle işçilerin kaçamadıklarını ifade etti.

Bangladeş'te son yıllarda çıkan yangınlarda yüzlerce kişi öldü.

Ülkede, 2013 yılında bir apartmanda çıkan yangında 1.100'den fazla kişi ölmüştü.

Hükümet bu olaydan sonra bir dizi reform yapılacağı sözünü verdi ancak muhalifler güvenlik standartlarının hala gevşek olduğunu ifade ediyor.

Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü
BBC
Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi hayatını kaybetti
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