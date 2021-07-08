Bangladeş'te fabrika yangınında iki kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş'te fabrika yangınında iki kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te fabrika yangınında iki kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada çıkan yangında iki işçi öldü, birçok işçi yaralandı.

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada çıkan yangında iki işçi öldü, birçok işçi yaralandı.

Narayanganj İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi İkbal Hossain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hashem Yiyecek ve İçecek Fabrikası'nda çıkan yangında iki kadın cesedinin bulunduğunu, yaralanan onlarca işçinin Dakka Tıp Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Narayanganj İtfaiye Şube Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arifin de "11 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü" aktardı.

Al Arifin, tüm binanın alev aldığını, yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtti.

Yangından kaçmayı başaran işçiler, en az 40 işçinin mahsur kaldığı yangının zemin katta çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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