Bangladeş'te ev hapsindeki eski başbakan Covid-19'a yakalandı

Bangladeş'te yaklaşık 1 yıldan uzun süredir ev hapsinde bulunan eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Bangladeş'te yaklaşık 1 yıldan uzun süredir ev hapsinde bulunan eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Bangladeş'te 1991-1996 ve 2001-2006 yılları arasında Başbakanlık yapan Begüm Halide Ziya, ev hapsindeyken korona virüse yakalandı. Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, parti başkanının rahatsızlanması sonucunda yaptırılan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İslam, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız Begüm Halide Ziya, son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda ise kendisinin korona virüse yakalandığı öğrendik. Şu anda ev hapsinde doktorun kontrolü altında tutuluyor. Sağlık durumu şimdilik iyi seyrediyor. Vatandaşlardan dua bekliyor" dedi.

Bangladeş'in kurucularından ve eski Başbakan Ziyaur Rahman'ın eşi, 74 yaşındaki Begüm Halide Ziya'ya, zimmetine para geçirme suçundan 2018 yılının şubat ayında verilen 5 yıllık hapis cezası, aynı yıl ekim ayında 10 yıla çıkarılmıştı. Daha sonra yaklaşık 2 sene ceza evinde kalan Ziya, korona virüsün nedeniyle ev hapsi için mahkemeye başvurmuştu. Olumlu sonuçlanan başvuru neticesinde Ziya, son bir yıldır ev hapsinde tutuluyor.

Öte yandan, BNP, Ziya hakkında açılan davaların politik olduğunu ve verilen cezanın sadece kendisini durdurmak için muhalife yaptığı baskıların bir parçası olduğunu öne sürmeye devam ediyor. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı